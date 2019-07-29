رياضة | أمير مرتضى: لست متعجرفاً .. مبروك للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى: لست متعجرفاً .. مبروك للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، بالتهنئة للنادي الأهلي بعد حصوله على لقب الدوري.

وقال أمير في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " أتقدم بالتهنئة للنادي الأهلي بعد حصوله على لقب الدوري، كما سبق وان ساندتهم عقب الخروج من البطولة الإفريقية.

واردف : ولكن دعني اتسائل .. لماذا يقيمون الاهلي فقط بلقب الدوري، و لم يقال ان هناك إنهيار عقب الخروج من البطولة الافريقية والعربية؟!

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وكشف : شعرت ان هناك خطوات مسبقة ليكون الأهلي بطلا للدوري خاصة بعد حصول الزمالك على لقب الكونفدرالية.

واكد : لم أتعجرف في تصريحاتي اطلاقا، في وقت سابق سألوني عن المنافس، قولت بيراميدز والاهلي سوف ينضم للمنافسة عقب انهاء مؤجلاته.

واتم كلماته : لم أقلل من الاهلي على الاطلاق، واكدت قبل ذلك حينما كنا بالمركز الأول انني غير راضي عن المسابقة، "مفيش مسابقة فيها 11 نادي ينافسوا على الهبوط، فالدوري القوي هو ان ينافس هذا العدد من الاندية على اللقب"