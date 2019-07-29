رياضة | أمير مرتضى: سنحتفظ بحقنا في "كهربا" .. قدمنا شكوى للجبلاية والفيفا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى: سنحتفظ بحقنا في "كهربا" .. قدمنا شكوى للجبلاية والفيفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن النادي سوف يحتفظ بحقه في محمود عبد المنعم كهربا المنضم حديثا لفريق ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

وقال أمير في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: قدمنا شكوى للجبلاية وللفيفا لنحفظ حقنا في كهربا.