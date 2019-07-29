رياضة | عبد الحفيظ: حسمنا صفقات وأخري في الطريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ: حسمنا صفقات وأخري في الطريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي، ان الاحمر يسابق الزمن من اجل اتمام صفقات الموسم الجديد.

وقال عبد الحفيظ في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: هناك صفقات تقترب واخرى تبتعد، نريد الحسم قبل انتهاء مدة القيد الإفريقي.