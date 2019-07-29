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ميلان يسقط أمام بنفيكا فى الكأس الدولية للأبطال

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سقط فريق ميلان الإيطالي، بهدف نظيف أمام فريق بنفيكا البرتغالى، فى اللقاء الودى، الذى جمع الفريقين مساء الأحد، على ملعب "جيليت ستاديوم"، فى الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات الكأس الدولية للأبطال.

سجل هدف المباراة الوحيد، اللاعب المغربى عادل تاعرابت، فى الدقيقة 70 من زمن المباراة، من تسديدة قوية اصطدمت بدفاع ميلان، لتتحول إلى شباك الروسونيرى. 

وكان ميلان قد خسر مباراته الأخيرة أيضا أمام فريق بايرن ميونخ الألمانى، بهدف نظيف.

ويواجه الروسونيرى فى مواجهته الودية المقبلة، أمام فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوم السبت المقبل 3 أغسطس، على ملعب "ميلينيوم" فى ويلز.

وأنهى ميلان الموسم الماضى من ، فى المركز الخامس برصيد 68 نقطة.   

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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