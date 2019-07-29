شكرا لقرائتكم عضو اتحاد اليد: اللاعبين بذلوا جهدا كبيرا يحسب لهم فى المونديال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد على أن إنسجام الجهاز الفنى مع اللاعبين سر تألق منتخب الشباب فى كأس العالم بأسبانيا و التتويج بالميدالية البرونزية . و قال عبد الوهاب فى تصريح لـ الخليج 365، اللاعبين بذلوا جهد كبير يحسب لهم فى المونديال و للجنة المنتخبات بإتحاد كرة اليد . Advertisements ونجح منتخب شباب اليد فى الفوز بالميدالية البرونزية بالفوز على البرتغال بنتيجة 37 / 27 فى لقاء تحديد المركزين الثالث و الرابع . وتلقى منتخب اليد هزيمة بشرف أمام فرنسا فى دور نصف النهائى بنتيجة 35 / 33 قبل أن يلتقى البرتغال على الميدالية البرونزية .

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