بعد فوز الاهلي بالقمة 118 .. عمرو عبد الحميد : سنظل أوفياء

رضا علي

علق الإعلامي عمرو عبد الحميد، على هزيمة نادي الزمالك أمام غريمه الأهلي، في القمة 118 في ختام مباريات الدوري العام .

وكتب " عبدالحميد " تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي توتير قائلا : قلبي كان حاسس..علشان كده ما شفتش المبارة ..ومع ذلك سنظل أوفياء .