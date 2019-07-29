رضا علي
علق الإعلامي عمرو عبد الحميد، على هزيمة نادي الزمالك أمام غريمه الأهلي، في القمة 118 في ختام مباريات الدوري العام .
وكتب " عبدالحميد " تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي توتير قائلا : قلبي كان حاسس..علشان كده ما شفتش المبارة ..ومع ذلك سنظل أوفياء .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فوز الاهلي بالقمة 118 .. عمرو عبد الحميد : سنظل أوفياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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