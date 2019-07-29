شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يترك «كرسي المسؤولية» ويقود فريق السيارات في بطولة فرنسا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة) يترك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأوليمبية العربية يترك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأوليمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، كرسي المسؤولية «مؤقتا»، ويشمر عن ساعديه ليعود لمعشوقته رياضة السيارات، إذ سيشارك رئيس هيئة الرياضة في سباق التحدي للسيارات 24 ساعة الذي سيقام على كأس فرنسا، وسيكون الأمير عبدالعزيز ضمن فريق «بلاك فالكون» على متن سيارة مرسيدس، والمكون من هوبير هاوبت، باتريك اسنهايمر، وغابرييل بيانا، بعد أن أعلنت اللجنة المنظمة للسباق قوائم الـ73 فريقا المشارك في السباق. ويترتب على السائقين التحلي بروح الفريق، والاستعداد للعمل الجماعي كي يصبحوا أسرع أثناء عملية التبديل، أو تغيير الأغطية أو التجهيز المناسب للسيارة وفقا لكل سائق. الأمير عبدالعزيز بطل سباقات السيارات العالمية المعروفة، إذ ورث حب السيارات من والده الأمير تركي الفيصل، وبدأ القيادة منذ سن التاسعة في البر، كما أن عشق والده للسيارات الكلاسيكية ساعده على التولع بحب السيارات وسباقاتها، وبعد تلقيه دعوة للمشاركة في سباق بمملكة البحرين الشقيقة شق طريقه نحو الاحترافية بعد أن قطع شوطا كبيرا في زمن قياسي حقق فيه الكثير من الإنجازات، واقترن اسم الأمير عبدالعزيز بسباقات التحمّل خلال السنوات الأخيرة، ويعتبر سفير المملكة وشبابها، خصوصا بعد أن تسلم زمام أمور الرياضة، ويسعى لتطويرها بما يتناسب مع رؤية 2030. ويجيد الأمير عبدالعزيز لعبة كرة القدم ويمارسها من حين لآخر، وكان آخر قرارات الفيصل قبل مغادرته أرض الوطن إعلان إستراتيجية الهيئة العامة للرياضة بدعم الأندية الرياضية بمبلغ 2.5 مليار ريال سعودي.



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