شكرا لقرائتكم خبر عن «الركبة» تبعد الجبرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

أجبرت آلام الركبة محور ارتكاز النصر عبدالعزيز الجبرين على عودته من معسكر الفريق في البرتغال للعاصمة الرياض، ووفق معلومات حصلت عليها "الخليج 365" فإن اللاعب تعرض لهذه الآلام قبيل نهاية الموسم إلا أنه تحامل عليها ولعب مباراتي الحزم والباطن في نهاية الموسم الرياضي الماضي الذي حقق فيه «العالمي» بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان من المقرر أن يسافر اللاعب بعد نهاية رمضان لعمل كشف طبي وتأهيل ليكون جاهزاً لبداية الموسم، إلا أن ضيق الوقت وتسليم جوازه لعمل تأشيرة معسكر البرتغال منعه من السفر، ليلتحق بالمعسكر وتتجدد الآلام عليه مرات عدة، مما أجبرته على الابتعاد عن خوض الوديات الثلاث في المعسكر الحالي.

واضطر الجهاز التدريبي بالتنسيق مع الطبي لإعادة اللاعب لإجراء كشف وتشخيص بشكل دقيق، ووضع برنامج تأهيلي عاجل لتجهيز اللاعب للموسم لحاجة المدرب روي فيتوريا له.

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من جانب آخر ينضم النجم المغربي نورالدين إمرابط لمعسكر الفريق اليوم بعد أن تمتع بإجازة طويلة دامت 3 أسابيع عقب الفراغ من مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية التي اختتمت بمصر أخيراً.

وسيفاضل المدرب بين إمرابط وبتروس لضم أحدهما للقائمة الآسيوية التي سيخوض بها مباراته أمام فريق الوحدة الإماراتي بعد 9 أيام في العاصمة الرياض ضمن دور 16 لدوري أبطال آسيا، إذ ستحدد الجاهزية اللياقية إمكانية مشاركة إمرابط من عدمها.

من جهة ثانية، سيستأنف الفريق التمارين اليوم بعد أن تمتع بإجازة يوم واحد قبل أن يخوض آخر لقاء ودي أمام نادي باسوش دي فيريرا البرتغالي غداً (الثلاثاء) قبل العودة للعاصمة الرياض يوم الأربعاء.