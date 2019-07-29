شكرا لقرائتكم خبر عن رازفان يفتح ملف الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

‏يعاود الفريق الهلالي تدريباته الاعتيادية في مقر النادي مساء اليوم (الإثنين)، بعد أن تمتع اللاعبون بإجازة لمدة 3 أيام منحها إياهم المدرب رازفان بعد فراغهم من المعسكر الإعدادي الخارجي الذي أقيم بالنمسا،هذا وسيبدأ الجهاز الفني بنادي الهلال الاستعداد لمباراة الأهلي يوم 6 أغسطس القادم، ضمن ذهاب دور الـ(16) من البطولة الآسيوية والذي سيقام على ملعب الجوهرة بجدة.

على صعيد آخر، يطرح موقع مكاني الجمعة القادمة تذاكر ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا بين الأهلي والهلال وستكون نسبة جماهير الهلال 8% والتي تتسع لـ4800 مشجع هلالي في استاد الجوهرة.