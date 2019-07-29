«ودية» الاتحاد والوحدة على «الصامت»

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) يجري مدرب الاتحاد سييرا مناورة كروية اليوم (الإثنين) سيحدد من خلالها ملامح التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء الودي الأخير أمام فريق الوحدة الإماراتي غداً (الثلاثاء) في أبوظبي، واتفق الناديان على أن يكون اللقاء دون حضور جماهيري وإعلامي، بهدف سرية التحضيرات النهائية للفريقين لمباريات دور الـ(16) في البطولة الآسيوية.

يجري مدرب الاتحاد سييرا مناورة كروية اليوم (الإثنين) سيحدد من خلالها ملامح التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء الودي الأخير أمام فريق الوحدة الإماراتي غداً (الثلاثاء) في أبوظبي، واتفق الناديان على أن يكون اللقاء دون حضور جماهيري وإعلامي، بهدف سرية التحضيرات النهائية للفريقين لمباريات دور الـ(16) في البطولة الآسيوية.

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