شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : خالد جلال السبب فى خسارة القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه أبلغ خالد جلال المدير الفنى السابق للفريق الأبيض بأنه السبب فى خسارة القمة 118 أمام الأهلى.

أضاف رئيس الزمالك فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" أبلغت خالد جلال بأنه السبب فى خسارة القمة وأنه يسير على خطى جروس".

حقق الأهلي فوزا غاليا على الزمالك بهدف نظيف في مباراة القمة 118 التي جمعتهما مساء الأحد على إستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 34 في ختام مسابقة الدوري المصري موسم 2018 / 2019.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 80 في صدارة الدوري بينما توقف رصيد الزمالك عند 72 نقطة في المركز الثاني.

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