شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : أجهز مفاجأة لـ"شيكابالا" وأفشة لن ينضم للأهلى أو الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك ، إنه يجهزمفاجأة للاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن ناديه لن يتعاقد مع محمد مجدي "أفشة" من بيراميدز.
أضاف رئيس الزمالك فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور : أفشة "لن ينضم لنا أو للأهلي".
واختتم: "لدي مفاجأة لشيكابالا سأعلن عنها يوم الأربعاء المقبل، هو لاعب جيد وشخصية محترمة ولذلك أود مفاجئته".
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