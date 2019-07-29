شكرا لقرائتكم أمير مرتضى : "مفيش لاعب هيمشي من الزمالك غصب عننا"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بفريق الزمالك إنه لن يرحل أي لاعب رغما عن النادي، ولن يستمر لاعب معهم لا يرغب في ذلك.

أضاف أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية: "فرجاني ساسي من اهم اللاعبين في الزمالك، اظهر لنا رجولة واحترافية على مدار الموسم، لن يرحل أي لاعب من القوام الأساسي، جميع اللاعبين عقودهم سارية"

وأكمل : رئيس النادي اكد ان اللاعب الذي يحتاجه الفريق سوف يستمر ولن يرحل.، مشيرا بأنه لن يرحل أي لاعب رغما عن النادي، وايضا لن يستمر أي لاعب رغماً عنه.

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وأفصح : كنا نفز بالمباريات بالروح والقتال، ليس بالفنيات، لم أضع اللاعبين في مواجهة الجمهور ومجلس الادارة.

وأتم منصور: كان هناك بعض العروض لعبد الله جمعه ومحمود علاء وغيرهم على مدار الموسم، ان استمر اللاعب معنا سوف يكون عن اقتناع تام منه، وبكل ارياحية..