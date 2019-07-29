شكرا لقرائتكم هل ينضم عبد الله السعيد للزمالك؟ .. أمير مرتضى يجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك موقف عبد الله السعيد لاعب بيراميدز من الإنضمام لناديه في انتقالات الصيف المقبلة. وقال أمير في تصريحات تلفزيونية : " عبد الله السعيد ليس من ضمن صفقات الزمالك في الموسم المقبل". وكان أمير قد أكد في تصريحاته أن الزمالك أتم بالفعل تعاقده مع 6 لاعبين.

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