شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يستأنف تدريباته اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود فريق طلائع الجيش لإستئناف تدريباته على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى تمام الخامسة عصر اليوم الاثنين استعداداً للموسم الجديد.

وكان طلائع قد أنهى معسكره بالاسماعيلية السبت الماضى ثم حصل الفريق على راحة يوم الاحد .

وأقام طلائع الجيش معسكراً مغلقاً بالإسماعيلية استعداداً للموسم الجديد فى الفترة من 20 يوليو الجارى حتى 27 من نفس الشهر، ثم ينطلق المعسكر الثانى بالإسكندرية فى الفترة من 1 أغسطس حتى 8 من نفس الشهر ، ويلاقى الطلائع خورفكان شارقة الاماراتى ودياً الاربعاء المقبل .

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وتعاقد طلائع الجيش مع 5 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم: إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، وإسلام فؤاد من المقاولون العرب.

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.