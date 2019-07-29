شكرا لقرائتكم فرج عامر ينفى انتقال أبو جبل للزمالك رسميًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى فرج عامر رئيس نادى سموحة، ماتردد حول انتقال محمد أبو جبل حارس فريق سموحة، لنادى الزمالك بشكل رسمى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، موضحًا أن المفاوضات مازالت مستمرة مع رئيس القلعة البيضاء. أضاف فرج عامر خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع كريم شحاتة، عبر شاشة "الأولى" أن المفاوضات مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء مازالت مستمرة، ومن المقرر أن يجرى مكالمة هاتفية معه خلال الساعات القليلة المقبلة للتوصل لاتفاق نهائى حول صفقة انتقال أبو جبل لصفىف الزمالك، قائلاً: "لا يعنيني الحديث عن انتهاء الصفقة، أو توقيع اللاعب للأبيض، والمفاوضات مازالت مستمرة، وسننتظر ماذا سيحدث غدًا بعد المكالمة الهاتفية التي سأجريها مع مرتضى منصور".

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