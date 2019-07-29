شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: رحيل محمد إبراهيم ليس له علاقة بمستواه وتعاقدنا مع 6 لاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، أن رحيل محمد إبراهيم ليس له علاقة بمستوى اللاعب.
وقال أمير خلال تصريحات تلفزيونية : "رحيل محمد إبراهيم ليس له علاقة بمستوى اللاعب في الملعب، لم نقيم لاعب على مستواه مطلقا، فتفاصيل رحيله من يناير الماضي، واللاعب كان يريد الرحيل لأنه لا يلعب والمدرب يعتمد على أوباما".
أضاف : "كان يريد أن يسجل أهداف في مباراة مثل الجونة، ومازال في عقده عام ولم نكن نريد أن يطلع إعارة، كان من المفترض أن يحدث ذلك في يناير لكن جروس رفض".
وأشار: "الأمور تعثرت بعد ذلك مع الاسماعيلي وسموحة، واللاعب لا يريد تجديد عقده وهذا حقه، والأرقام التي يريدها لا تتناسب مع امكانيات النادي".
وتابع: "نعمل على بدائل لمحمد إبراهيم والأمر ذاته لحازم إمام، الأخير كان يريد التجديد لذلك لم نعمل حساب لبدائل له، لكنه يمر بمواقف ويريد الرحيل بسبب مشاكل حدثت".
أكد أمير مرتضى منصور ، أن الفريق اتم التعاقد مع عدد 6 لاعبين.
وقال أمير فى تصريحات تلفزيونية : أنهينا اجراءات ضم ستة لاعبين، يتبقى فقط اثنان وسوف نعلن عنهم خلال الفترة المقبلة"
وأردف : نتفاوض الان مع خمسة او ستة مدربين من بينهم من قاد الزمالك من قبل.
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