شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: رحيل محمد إبراهيم ليس له علاقة بمستواه وتعاقدنا مع 6 لاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، أن رحيل محمد إبراهيم ليس له علاقة بمستوى ‏اللاعب.‏

وقال أمير خلال تصريحات تلفزيونية : "رحيل محمد ‏إبراهيم ليس له علاقة بمستوى اللاعب في الملعب، لم نقيم لاعب على مستواه مطلقا، فتفاصيل رحيله من يناير الماضي، واللاعب كان يريد الرحيل لأنه لا يلعب والمدرب يعتمد على أوباما".‏

أضاف : "كان يريد أن يسجل أهداف في مباراة مثل الجونة، ومازال في عقده عام ولم نكن نريد أن يطلع إعارة، كان من ‏المفترض أن يحدث ذلك في يناير لكن جروس رفض".‏

وأشار: "الأمور تعثرت بعد ذلك مع الاسماعيلي وسموحة، واللاعب لا يريد تجديد عقده وهذا حقه، والأرقام التي يريدها لا ‏تتناسب مع امكانيات النادي".‏

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وتابع: "نعمل على بدائل لمحمد إبراهيم والأمر ذاته لحازم إمام، الأخير كان يريد التجديد لذلك لم نعمل حساب لبدائل له، لكنه ‏يمر بمواقف ويريد الرحيل بسبب مشاكل حدثت".‏

أكد أمير مرتضى منصور ، أن الفريق اتم التعاقد مع عدد 6 لاعبين.

وقال أمير فى تصريحات تلفزيونية : أنهينا اجراءات ضم ستة لاعبين، يتبقى فقط اثنان وسوف نعلن عنهم خلال الفترة المقبلة"

وأردف : نتفاوض الان مع خمسة او ستة مدربين من بينهم من قاد الزمالك من قبل.