شكرا لقرائتكم هل يرحل طارق حامد وساسى وعلاء والنقاز عن الزمالك؟.. مرتضى منصور يجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه لن يتم الاستغناء عن ثلاثى الفريق الأبيض طارق حامد ومحمود علاء والتونسى فرجانى ساسى.

أضاف رئيس الزمالك فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" متمسكين بخدمات ساسى وطارق حامد وعلاء وإذا تعاقدنا مع باك يمين مصرى بمستوى عالى سوف نسمح للنقاز بالرحيل".

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حقق الأهلي فوزا غاليا على الزمالك بهدف نظيف في مباراة القمة 118 التي جمعتهما مساء الأحد على إستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 34 في ختام مسابقة الدوري المصري موسم 2018 / 2019.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 80 في صدارة الدوري بينما توقف رصيد الزمالك عند 72 نقطة في المركز الثاني.