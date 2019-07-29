شكرا لقرائتكم أمير مرتضى : طارق حامد "مش واخد حقه" و نتمسك به... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، تمسك النادي باستمرار طارق حامد بين صفوفه الفترة المقبلة.
وقال أمير في تصريحات تلفزيونية: " طارق حامد لاعب مهم للغاية، للزمالك ولمنتخب مصر، من اللاعيبة اللي مش واخده حقها"
تابع : طارق حامد يستحق كل خير، ما وصل اليه ليس من فراغ، هو مخلص لأي مكان يتواجد به أنا كمشجع أريد استمراره معنا، و كمسئول فهو أحد الركائز الاساسية ورئيس النادي ايضا يرغب في استمراره".
واكمل : طارق حامد لديه رصيد كبير لدى النادي والجمهور، سنحتويه الفترة المقبلة وسيكون هناك اجتماع مع اللاعبين لنضع نظام فترة الاعداد المقبلة
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