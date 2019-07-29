شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : كهربا ولد عاق هارب وعقده سليم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن محمود عبد المنعم كهربا يعد لاعبا هاربا عن الفريق الأبيض.

أضاف رئيس الزمالك فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" كهربا ولد عاق وهارب وسنلاحقه للحصول على حقنا".

حقق الأهلي فوزا غاليا على الزمالك بهدف نظيف في مباراة القمة 118 التي جمعتهما مساء الأحد على إستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 34 في ختام مسابقة الدوري المصري موسم 2018 / 2019.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 80 في صدارة الدوري بينما توقف رصيد الزمالك عند 72 نقطة في المركز الثاني.

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