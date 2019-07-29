شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك : بلعب من غير "جون" بسبب منتخب مصر وأحمد ناجى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن أحمد ناجى مدرب منتخب مصر السابق السبب وراء إصابة محمود جنش حارس مرمى الفريق الأبيض.

وأضاف رئيس الزمالك فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" بلعب من غير جون بسبب منتخب مصر وأحمد ناجى الذى زود الحمل التدريبى على جنش فى معسكر المنتخب".

وحقق الأهلي فوزا غاليا على الزمالك بهدف نظيف في مباراة القمة 118 التي جمعتهما مساء الأحد على إستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 34 في ختام مسابقة الدوري المصري موسم 2018 / 2019.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 80 في صدارة الدوري بينما توقف رصيد الزمالك عند 72 نقطة في المركز الثاني.

Advertisements