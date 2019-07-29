شكرا لقرائتكم أمير مرتضى : سنحتفظ بحقنا في "كهربا" وقدمنا شكوى للجبلاية والفيفا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن النادي سوف يحتفظ بحقه في محمود عبد المنعم كهربا المنضم حديثا لفريق ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

وقال أمير فى تصريحات تلفزيونية: قدمنا شكوى للجبلاية وللفيفا لنحفظ حقنا في كهربا".

تابع : سوف نقيد اللاعب بالموسم الجديد، وسوف نتخذ كل الاجراءات التي تحفظ للنادي حقه ومن سيقحم اسم الاهلي بيننا وبينه لا نريده في النادي من الأساس.