شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : اتفقنا على ضم عواد بـ 35 مليون جنيه ورحيل مصطفى محمد على جثتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن فريقه حصل على توقيع محمد عواد حارس الإسماعيلى بـ 35 مليون جنيه ولكن فى النهاية الصفقة فشلت.

وأضاف رئيس الزمالك فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" اتفقنا على ضم محمد عواد بـ 35 مليون جنيه وحصل على مقدم التعاقد وطلب الإسماعيلى الحصول على خدمات مصطفى محمد قلتلهم على جثتى خاصة أنهم طلبوا المستحيل فى صفقة عواد".

وجه رئيس الزمالك أيضا رسالة لعواد قائلا:"بذلنا كل الجهد حتى نحتفظ بك فأنت محترم ولكن ما طلبه رئيس الإسماعيلى بالحصول على روقة ومصطفى محمد نهائى لن يتم"، كما أوضح مرتضى منصور إنه سيعيد الثنائى مصطفى محمد ومعروف يوسف لصفوف الفريق بعد نهاية إعارتهما لطلائع الجيش والشرطة العراقى قائلا:"ضميت 6 صفقات سوبر منهم ثنائى ليسوا مصريين و4 مصريين على أعلى مستوى".