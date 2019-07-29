شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك يعلن ضم أبو جبل وحارس بتروجت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس الزمالك، إنه حصل على توقيع محمد أبو جبل حارس سموحة ومحمد صبحى حارس بتروجت ووقع الثنائى للنادى الأبيض لمدة خمس مواسم مقبلة ضمن خطة تعزيز حراسة المرمى.

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تابع مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية لقناة المحور، إنه إنهى ضم الثنائى وإن فرج عامر رئيس سموحة سيرسل مندوبا اليوم إلى الزمالك من أجل الحصول على مقابل الصفقة ومنح الاستغناءات للزمالك كما سينتقل 2 من اللاعبين إلى سموحة من القلعة البيضاء ضمن الصفقة ولكنه رفض الإعلان فى الوقت الحالى عن أسمائهم مفضلا الإفصاح عنهما فى مؤتمر الأربعاء القادم لإعلان الصفقات والراحلين الذى سيعقده فى مقر النادى.

وكان"سوبركورة" قد نشر جلسة توقيع أبو جبل للزمالك وأوضحنا أيضاً حصول إدارة القلعة البيضاء على الاستغناء الخاصة بمحمد صبحى وهو ما أكده رئيس نادى الزمالك.