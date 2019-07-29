شكرا لقرائتكم النصر يعلن قائمة أجانبه لمواجهة الوحدة الآسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن النصر قائمة أجانبه الرسمية التي ستشارك في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا أمام الوحدة الإماراتي في الخامس من أغسطس المقبل. وعبر مقطع مرئي نشره النصر عبر حسابه في "تويتر" أعلن ضم الحارس الأسترالي برادلي جونز والمدافع البرازيلي مايكون ومواطنه لاعب خط الوسط جوليانو والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله. وسيتواجه الفريقان في الخامس من أغسطس المقبل في ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، على أن تلعب مباراة الإياب في ستاد آل نهيان بأبوظبي في الثاني عشر من الشهر نفسه.

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