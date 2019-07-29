منتخب مصر لليد يخسر في مونديال الشباب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسر المنتخب المصري للشباب تحت 21 عاماً من نظيره الفرنسي 35 - 33 في بطولة العالم لكرة اليد المقامة حالياً في إسبانيا.

والتقى المنتخب المصري أمس مع الخاسر من المواجهة التي جمعت بين البرتغال وكرواتيا لتحديد المركزين الثالث والرابع.

من جهة أخرى، عبر المهندس تامر موسى عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المصري لكرة القدم عن سعادته باختيار الفريق في النسخة الجديدة لكأس محمد السادس للأندية الأبطال «البطولة العربية» للمرة الثانية على التوالي.

وأسفرت القرعة التي أقيمت بالمغرب عن وقوع الدراويش في مواجهة أهلي بنغازي حيث تقام المباراة الأولى في الإسماعيلية والثانية على ملعب الأخير.

Advertisements

وقال تامر موسي في تصريحات صحفية: «الإسماعيلي قدم بطولة جيدة الموسم الماضي وودع بركلات الترجيح، ونعد الجميع بأداء ونتائج أفضل بالنسخة الجديدة والوصول لأبعد نقطة».

وأضاف: «اختيار الاتحاد العربي لنا مجدداً يبث لدى جميع أعضاء الفريق إصراراً وحماسة من أجل أن نكون على قدر تلك الثقة وإرضاء طموحات الجماهير بتحقيق نتائج مميزة». وأوضح: «فريق أهلي بنغازي قوى للغاية وسنقدم أفضل ما لدينا في المباراة من أجل حصد بطاقة العبور للدور التالي بالبطولة».

من جهته، أكد محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري المصري أن نادى العربي الكويتي الذي وقع فريقه في مواجهته يعد من أقوي الفرق العربية.

وأضاف: «القرعة جاءت متوازنة خاصة أن فريق العربي الكويتي من كبار فرق آسيا والعرب، ونسعى لتكرار نفس سيناريو النسخة الماضية من البطولة العربية».