ماتيتش: الشباب لا يحرزون ألقاباً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الصربي نيمانيا ماتيتش (30 عاماً) مدافع وسط مانشستر يونايتد إن فريق المدرب سولسكاير يحتاج إلى المزيد من لاعبي الخبرة كي يستطيع فعلاً المنافسة على لقب الدوري الممتاز الموسم المقبل، وأضاف: «الخبرة والنوعية تجلب لقباً، ونملك الآن النوعية فقط بدون الخبرة».

وأضاف ماتيتش الذي حصد لقب إنجلترا مع تشيلسي في 2015و2017: «لدينا 5 أو 6 لاعبين موهوبين، لكنهم شباب مثل راشفورد ومارسيال وماسون جرينوود نعرف أنهم مهمون للمستقبل لكن على المدرب أن يمنحهم وقتاً للنضج، لأن اللاعب بسن ال 17 لا يلعب مثل الذي بسن ال 26 أو ال 27. كرة القدم تريد نتائج والمشجعون لا يصبرون. في تشيلسي كنت واحداً من الشباب لكن كان هناك تشيك ودروجبا في غرفة الملابس».

وتعاقد اليونايتد مع بيساكا ودانييل جيمس وكلاهما شاب وينتظر صفقات أخرى مثل هاري ماجواير من ليستر سيتي، وربما ديبالا مهاجم يوفنتوس.