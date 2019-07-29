فشل صفقة انتقال جاريث بيل إلى الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت تقارير صحفية أمس، أن صفقة انتقال النجم الويلزي جاريث بيل من ريال مدريد الإسباني إلى جيانغسو سونينغ الصيني، قد باءت بالفشل.

ووفقاً لشبكة «سكاي سبورتس»، فإن مسؤولي ريال مدريد، دخلوا في مفاوضات مع نظرائهم في جيانجسو سونينج، بهدف إتمام صفقة انتقال بيل إلى النادي الصيني بعقد لمدة ثلاثة أعوام، ولكن يبدو أن الأطراف المعنية لم تنجح في التوصل إلى اتفاق بشأن الراتب الأسبوعي للجناح الويلزي، والذي يبلغ مليون جنيه إسترليني.

وأكدت صحيفة «ماركا» من جهتها، أن عائلة بيل هي من رفضت العيش في الصين، وقالت الصحيفة: «فصل جديد في خروج بيل من ريال مدريد، في وقت كان فيه الاتفاق مع جيانغسو سونينغ، محسوماً مع تبقي التوقيع والفحص الطبي فقط، قام اللاعب بتأجيل حسم الصفقة وطلب وقتاً لإعادة التفكير».

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، ذكرت في وقت سابق أن اللاعب بات «قريباً للغاية» من الانتقال للدوري الصيني.