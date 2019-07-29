شكرا لقرائتكم خبر عن بيكيه يشتري نادياً جديداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل نجم برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه توسيع أملاكه من الأندية، فقد اشترى بعد نادي أندورا، معظم أسهم نادي جمناستيك مانريسا عبر شركته كوزموس. ويعد نادي مانريسا متخصصاً بتطوير المواهب الشابة، ولديه فريق ينافس في دوري الناشئين الأول في إقليم كاتالونيا، ويطمح إلى الصعود لدوري الشرف، وسوف يستثمر بيكيه في مرافق النادي، ويسدد ديوناً بقيمة 400 ألف يورو كي يسير النادي على المسار الصحيح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيكيه يشتري نادياً جديداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.