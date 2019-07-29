فيرشتابن بطل جائزة ألمانيا للفورمولا1

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن أمس المركز الأول في سباق جائزة ألمانيا الكبرى، المرحلة الحادية عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، والذي شهد العديد من التقلبات والحوادث في ظل ظروف مناخية ماطرة.

وأنهى الهولندي السباق أمام صاحب الأرض الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري الذي كان قد انطلق من المركز العشرين الأخير على حلبة هوكنهايم، لعدم تسجيله أي توقيت في التجارب التأهيلية، فيما حل سائق تورو روسو الروسي دانييل كفيات ثالثاً.

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وفشل فريق مرسيدس في حصد أي نقطة بحلول بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون في المركز الحادي عشر، وانسحاب زميله الفنلندي فالتيري بوتاس، بسبب انزلاق سيارته واصطدامها بالحائط.

وهو الفوز الثاني لفيرشتابن هذا العام بعد جائزة النمسا الكبرى، والسابع في مسيرته، ورفع به رصيده في المركز الثالث في ترتيب السائقين إلى 162 نقطة بعدما أضاف نقطة أسرع لفة خلال السباق، فيما تجمد رصيد هاميلتون في الصدارة عند 223 نقطة أمام بوتاس (184).

أما فيتل فرفع رصيده إلى 141 نقطة في المركز الرابع.