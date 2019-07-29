شكرا لقرائتكم خبر عن ضم الموهبة الشابة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي ليفربول تعاقده مع الجناح الشاب هارفي ايليوت، من صفوف فولهام. ويبلغ ايليوت من العمر 16 عاماً، وأصبح أصغر لاعب يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما خاض مباراة فولهام أمام وولفرهامبتون في الموسم الماضي في سن السادسة عشرة، و30 يوماً.

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