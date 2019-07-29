نيمار لن يلعب قبل 11 أغسطس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت صحيفة «ليكيب» الرياضية الفرنسية أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لن يخوض أي مباراة ودية مع فريقه باريس سان جيرمان قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي لكرة القدم في 11 أغسطس/‏ آب.

وأشارت الصحيفة الرياضية اليومية إلى أن البرازيلي الذي لم يقم الألماني توماس توخل باختياره ضمن التشكيلة التي واجهت إنتر ميلان الإيطالي (5-6 بركلات الجريح بعد التعادل 1-1) ودياً«لن يخوض أيضاً المباراة ضد إف سي سيدني الأسترالي المقررة الثلاثاء».

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ولن يخوض نيمار أيضاً مباراة كأس الأبطال الفرنسية ضد رين السبت المقبل في شينزن الصينية بسبب الإيقاف.

وشكل نيمار محور التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة، وسط رغبة بالعودة إلى صفوف ناديه السابق برشلونة الإسباني، والذي انتقل منه الى صفوف سان جيرمان في صيف العام 2017 لقاء 222 مليون يورو.

وسيبقى نيمار في معسكر النادي الباريسي في شينزن.