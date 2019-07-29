الوصل أول نادٍ إماراتي يزور الخرطوم ويلعب بأم درمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أيمن بشير

أسفرت قرعة الدور ال32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي أقيمت في المغرب عن مواجهة الجزيرة والنصر العماني، وسيتجنب «فخر أبوظبي» بذلك تعب السفر في أول المشوار، رغم أنه سيلعب أولاً خارج ملعبه قبل مباراة الإياب على ملعب محمد بن زايد.

ويفتتح فريق الوصل مشواره مع الهلال السوداني ذهاباً يوم الثلاثاء 20 أغسطس/ آب المقبل في دبي على أن تقام مباراة الإياب في 30 من الشهر نفسه في أمدرمان والتي ستشهد زيارة أول ناد إماراتي للخرطوم ليلعب أمام ناد سوداني.

وتجري مباريات الدور الأول خلال الفترة من 20 أغسطس/ آب إلى 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين، على أن تجرى قرعة دور ال16 في 8 أكتوبر، وتقام مبارياته خلال الفترة من 18 إلى 30 من ذات الشهر، وجرى اقتراح إقامة قرعة الأدوار النهائية بداية من ربع النهائي في الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتتنافس الأندية المشاركة على اللقب والفوز بجائرة المركز الأول والتي تصل إلى 6 ملايين دولار، مقابل 2,5 مليون دولار لصاحب المركز الثاني «الوصيف»، مقابل نصف مليون دولار لفرق نصف النهائي، و200 ألف دولار لفرق ربع النهائي، مقابل 150 ألف دولار لأندية ثمن النهائي، وهي الجوائز المالية الأعلى في تاريخ البطولة التي انطلقت موسم 1981- 1982، ومرت بعدة مراحل تغير فيها مسمى البطولة ونظامها أكثر من مرة، وصولاً إلى النسخة الحالية والتي تحمل الرقم 29.

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من جهة أخرى، اعتبر أحمد سعيد مشرف فريق الجزيرة أن القرعة جاءت متوازنة والتقييم كان عادلاً لكل الفرق المشاركة لأن التنصيف كان مهماً وأعطى حلاوة للبطولة، مبيناً أن التنصيف في النسخة الماضية وضع أغلب الأندية منذ البداية في مواجهة مثل النهائي المبكر مما جعل الفرق القوية تودع البطولة الماضية منذ الدور الأول. وأكد أحمد سعيد أن «فخر أبوظبي» جاهز ويستهدف الذهاب بعيداً وسيكون تركيزه قوي خاصة أنه ليست له مشاركات خارجية أخرى، لافتاً إلى أن المستوى الذي ظهر به الوصل ووصوله إلى مراحل متقدمة في النسخة الماضية سيعطي الجزيرة دفعة قوية في هذه النسخة، وقال إن القرعة سهلت على الجزيرة كثيراً بعد ما وضعته مع النصر العماني والذي يعتبر من نفس المنطقة مما يسهل عليه عملية السفر وتحديد موعد المباراتين مما يتناسب مع ظروف الفريقين.

ومن جانبه كشف أحمد البلوشي، مدير المكتب الإعلامي بنادي الوصل، أن الفريق الأصفر يطمح إلى الذهاب بعيداً خلال منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس محمد السادس للأندية، موجهاً شكره إلى الاتحاد العربي لكرة القدم على اختياره لنادي الوصل للمشاركة للمرة الثانية على التوالي في هذه البطولة المميزة.

وقال إن النسخة الماضية حققت نجاحاً كبيراً على جميع النواحي سواء تنظيمياً أو تحكيمياً أو على مستوى الأندية التي شاركت، وجميع لجان الاتحاد العربي تعمل من أجل تطوير النسخة الحالية من البطولة وتقديم مستوى ونتائج أفضل من الموسم الماضي، حيث إن النسخة الماضية شهدت تأهل الوصل إلى الدور ربع النهائي، وحالياً نريد تجاوز تلك المرحلة في نسخة كأس محمد السادس.

وأكد أحمد البلوشي أن مواجهة الهلال السوداني في بداية المشوار لن تكون سهلة، مبيناً أنهم يدركون أن أغلب الأندية المشاركة في البطولة لها ما يميزها في دوري بلادها لذلك تم اختيارها، وذكر أن الفريق الأصفر سيعمل على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب المقامة على ملعبه من أجل انتزاع التأهل من ملعب الهلال في أمدرمان.

وكان الإمبراطور قد استطاع في النسخة الماضية أن يتأهل لربع النهائي بعدما تجاوز أندية الاتحاد السعودي والأهلي المصري في الأدوار ال٣٢ وال١٦، قبل أن يودع المنافسات على يد الأهلي السعودي.