منتخب «تنس المستقبل» يدشن مشاركته في البطولة العربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشن منتخب الإمارات مشاركته في منافسات البطولة العربية ال 28 للناشئين والناشئات والمقامة في تونس بعد غياب أبناء الإمارات عن الدورة لمدة خمس سنوات.

يشارك في البطولة 8 منتخبات هي: الإمارات والعراق ومصر والكويت والبحرين والجزائر والسعودية وتونس، وبواقع 91 لاعباً ولاعبة، ويترأس وفد الإمارات عادل باقر أهلي والمدرب محمد هشام البراملي، والمرافق محمد عبد الله الجناحي، واللاعب عبد الله عبد العزيز الذي سيلعب في فئة تحت 13 سنة، وشيخة عبد الله الجناحي لاعبة تحت 14 سنة.

بدوره، قال نائب رئيس اتحاد الإمارات للتنس أحمد عبد الملك بأن مشاركة المنتخب الحالية تأتي بناء على توجيهات الشيخ حشر آل مكتوم رئيس مجلس إدارة الاتحاد بضرورة منح اللاعبين الموهوبين فرصة المشاركة في البطولات الدولية والقارية وخصوصاً في الأعمار المبكرة من أجل تأسيسهم بشكل فني صحيح، كما تأتي امتداداً لبرنامج مبادرة تنس الصغار والذي يقام بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتنس.

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وأثنى أحمد عبد الملك على الجهود التدريبية للجهاز الفني والتعاون المثمر لأولياء أمور اللاعبين والجهود الإدارية التي رسمت ملامح منتخب المستقبل.

وقال الأمين العام ناصر المرزوقي: استعد اللاعبون بشكل جيد وقد تم توفير جميع عناصر التدريب المثالية لهم، وشيخة الجناحي وعبد الله عبد العزيز هما من المواهب التي تم اكتشافها من خلال المشاركة في البطولات الماضية فضلاً عن بطولة آسيا تحت 14 سنة التي أقيمت في دبي، مبيناً أن إدارة الاتحاد ماضية بدعم أبنائها اللاعبين واللاعبات من أجل مستقبل زاهر وستعمل على تحليل النتائج المحققة في البطولة العربية بشكل يخدم تطور اللعبة على كافة المستويات.

من جهته، قال مدرب الفريق محمد هشام البراملي بأن البطولة تعتبر من البطولات القوية لمشاركة منتخبات متطورة مثل الجزائر وتونس ومصر، وبالرغم من استعدادات لاعبي المنتخب بشكل جيد إلا أن الهدف يبقى الاستفادة من خبرة لاعبي المنتخبات المشاركة، مؤكداً أن تطلعات اللاعبين لا تقتصر على المشاركة بل إن طموحهم هو تحقيق مراكز جيدة.