شكرا لقرائتكم خبر عن فاسوكي: العين نموذج مشرف للكرة الآسيوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبادل عصام عبدالله، إداري فريق الكرة الأول بنادي العين مع ألكسندر فاسوكي مدرب فريق فاردار المقدوني، الدروع التذكارية للناديين، قبل بداية المباراة الودية التي جمعتهما يوم أمس الأول.
وقال فاسوكي: لقد شاهدت مباريات فريق نادي العين في بطولة كأس العالم للأندية - الإمارات 2018، وقدم الفريق وقتها نموذجاً مشرفاً لكرة القدم في قارة آسيا بصورة عامة ومنطقة الخليج وكرة القدم الإماراتية على وجه الخصوص، من خلال الأداء القوي الذي ظهر عليه أمام جميع أبطال قارات العالم، لذلك كنت سعيداً بمواجهته.
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