بني ياس يهزم باريوس في معسكر إسبانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

حقق بني ياس فوزه الأول في معسكره التحضيري بإسبانيا على حساب لوس باريوس الإسباني بهدفين مقابل هدف في الودية الثانية للسماوي، استعداداً للموسم الجديد، وكان بني ياس قد تعادل مع البالو بهدف لمثله في افتتاحية تجاربه الودية.

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وأحرز لبني ياس أحمد شحدة في الدقيقة 65، ومحمد كمعس «72»، بعد أن كان متأخراً في الشوط الأول بهدف.

ودخل السماوي المباراة بتشكيلة تتكون من فهد الظنحاني، سهيل النوبي، خالد العطاس، حسن المحرمي، جواو فيكتور، سالم الحمادي، لويس أنطونيو، لويس سيرجيو، باتوزي، سلطان الشامسي، بيدرو كوندي.

وأجرى الألماني شايفر المدير الفني لبني ياس تبديلين في الشوط الأول ودفع بالثنائي أحمد شحدة وسالم البلوشي، فيما أشرك في الحصة الثانية كل من: خميس صالح ومحمد كمعس وحمد راقع وعبدالله أبوعشوان وأحمد مال الله وخالد العطاس الذي جدد النادي التعاقد معه مؤخراً، علماً بأنه خرج بديلاً في المباراة بداعي الإصابة. ويستمر معسكر بني ياس الإسباني حتى 8 أغسطس/آب المقبل ويخوض مباراتين أمام غرناطة وماربيل في 2 و7 أغسطس على الترتيب.