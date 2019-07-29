حمد العوضي ينال الماجستير في بناء الأجسام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سلمت أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام والقوة البدنية شهادة الماجستير للمدرب المواطن حمد العوضي، وذلك بعد نجاحه في المستويات ال9 الماضية، حيث تم تكريمه وتسليمه الشهادة بحضور رئيس الأكاديمية العقيد (م) عبدالكريم محمد سعيد، ونائبه زايد الجلاف، والمحاضر الدولي المهندس وليد عبدالكريم، والمدير الإداري جاسم أشكناني، بعد ختام دورة المستوى الثاني والتي اختتمت فعالياتها في فندق تايم في دبي بحضور ومشاركة بطل العالم لبناء الأجسام الإماراتي محمد سالم الزحمي.

وعبر العوضي عن سعادته لنيل الشهادة الغالية، بينما عبر بطل العالم الزحمي عن سعادته للمشاركة في دورات الأكاديمية للمرة الثانية، مؤكداً ان المعلومات التي تقدم خلال المحاضرات شكلت له اضافة جديدة في حياته الرياضية، وتضمنت دورة المستوى الثاني محاضرات ركزت على عمل القلب والدورة الدموية والجهاز العضلي أثناء التدريبات والمكملات الغذائية.

Advertisements

وفي ختام فعاليات الدورة سلمت إدارة الأكاديمية المدرب المتخرج حمد عبدالواحد العوضي شهادة الماجستير في علوم التدريب لبناء الأجسام والقوة البدنية ليصبح خامس مدرب مواطن ينهي 9 دورات علمية وينال الماجستير بين 13 متخرجاً في الأكاديمية.

كما تم تكريم لاعب ومدرب منتخب شرطة دبي في الجوجيتسو فهد عبدالستار فهد بمناسبة نيله ميدالية فضية في بطولة جراند سلام الدولية التي اقيمت في العاصمة أبوظبي، كما كرم المدربين والمدربات الذين نجحوا في دورات المستويات الماضية من كل من المغرب والكويت والبحرين والهند.

وبارك رئيس الأكاديمية العقيد (م) عبدالكريم محمد سعيد للمتخرجين ومتمنياً أن يترجموا المعلومات التي تلقوها في الدورات لخدمة الرياضة الإماراتية.