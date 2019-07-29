شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى علوان مدرباً للنفط العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي النفط الرياضي العراقي مع مدرب المنتخب العراقي الأول الأسبق يحيى علوان لقيادة فريقها الكروي في منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم في الموسم المقبل. وجاء اختيار علوان بعد أن تعذر على إدارة النفط الاتفاق مع الطاقم التدريبي السابق المؤلف من باسم قاسم مدرباً وأحمد خضير مساعداً، وهاشم خميس مدرباً لحراس المرمى بسبب الأمور المالية.

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