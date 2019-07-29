سعيد وهيثم القاسمي يستقبلان أبطال آسيوية الجودو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

ثمن الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس نادي اتحاد كلباء الإنجاز الذي حققه لاعبو النادي والمنتخب الوطني في بطولة آسيا للجودو التي جرت منافساتها مؤخراً في العاصمة الأردنية عمان، واستطاع خلالها أبطال الإمارات مواصلة مسيرة التميز والظفر بأربع ميداليات ملونة منها ذهبية نالها علي حسن الدرمكي، وفضيتان لكل من أحمد جاسم وأحمد فيصل، إضافة إلى برونزية كانت من نصيب راشد الحوسني.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ سعيد بن صقر اللاعبين بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس نادي اتحاد كلباء، والدكتور خالد سيف مطر الزعابي رئيس مجلس الإدارة ومحمد عبيد اليماحي نائب رئيس شركة كرة القدم وأعضاء أدارة النادي..

Advertisements

وقدم سعيد القاسمي الشكر نيابة عن أسرة النادي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الداعم الأول للرياضة في الإمارة على مكارمه السخية التي لها الفضل بعد الله على كل ما يتحقق من إنجازات، كما أثنى على دور القائمين على إعداد الأبطال من الجهازين الفني والإداري في اتحاد الجودو ونادي اتحاد كلباء، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعد مفخرةً للدولة وأبناء مدينة كلباء، مطالباً اللاعبين بمواصلة التألق والمزيد من البطولات.

على خط آخر، يواصل فريق الكرة في كلباء استعداداته بقوة للموسم الجديد عبر معسكره التدريبي بالنمسا والذي يستمر حتى التاسع من أغسطس/ آب المقبل، حيث خاض الفريق ثاني مبارياته الودية أمس الأول أمام زالايغيرزيفي المجري لكنها لم تكتمل بسبب سقوط الأمطار بغزارة مع نهاية الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الفريق الضيف بهدفين مقابل هدف لكلباء أحرزه المجري جوجاك.

ومن المقرر أن يؤدى الفريق تجربته الثالثة يوم الخميس المقبل أمام الوحدة السعودي الذي يعسكر في النمسا.