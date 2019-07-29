هيرنانديز يواصل الغياب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل الفرنسي الدولي لوكاس هيرنانديز الغياب عن تدريبات نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، بسبب العملية الجراحية التي أجراها في ركبته اليمنى.

يذكر أن المدافع هيرنانديز (23 عاماً) الحائز مع منتخب بلاده بطولة كأس العالم 2018، كان قد انتقل في الصيف الحالي من أتليتكو مدريد الإسباني إلى النادي البافاري مقابل 80 مليون يورو.

وبعد عودة الفريق من الولايات المتحدة، قاد نيكو كوفاتش، المدير الفني للبايرن، أمس تدريباً مكثفاً ومفتوحاً للفريق استمر قرابة ساعتين شارك فيه الهداف روبرت ليفاندوفسكي مع زملائه.

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ويتضمن البرنامج التدريبي للبايرن هذا الأسبوع مباريات تجريبية قوية، حيث سيخوض على أرضه في استاد اليانتس ارينا بميونيخ مباراة أمام فنربخشة التركي غداً الثلاثاء، وذلك في إطار كأس أودي.

وفي اليوم التالي، سيخوض مباراة أمام ريال مدريد الإسباني أو توتنهام الإنجليزي، بطل دوري الأبطال، إما في النهائي، وإما على المركز الثالث.

وسيخوض البايرن يوم السبت المقبل مباراة أمام بوروسيا دورتموند، وصيف الدوري، في كأس السوبر بألمانيا.