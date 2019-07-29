الجزيرة يهزم «آر إس كيه في» الهولندي 10- صفر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

فاز الجزيرة على «ار اس كيه في» الهولندي 10- صفر، في المباراة الودية الأولى للجزيرة التي جرت صباح أمس الأول، بمعسكره المقام في مدينة فاخينينجن الهولندية حالياً، ويستمر حتى 10 أغسطس المقبل استعداداً للموسم الجديد.

وأقيمت المباراة في أجواء ماطرة، وقدم الجزيرة مستوى متميزاً، وخاصة كينو الوافد الجديد لصفوف الفريق، والذي كان له نصيب الأسد من الأهداف العشرة.

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ودفع الهولندي يورغن ستربيل، المدير الفني للجزيرة بتشكيلة ضمت: عبد الرحمن العامري، محمد العطاس، فارس جمعة، مسلم فايز، سالم راشد، سلطان الغافري، بدر الشبيبي، فيصل المطروشي، خاطر سبيت، خلفان مبارك، ماركوس كينو.

وأجرى المدرب الهولندي، تغييراً شاملاً على التشكيلة ليدفع بتسعة لاعبين في الشوط الثاني، وهم: عبد الله ادريس، سيف خلفان، محمد فوزي، سالم العيدي، سيباستيان سياني، عبد الله رمضان، عيسى العتيبة، حسن خالد، محمد خالد.

ومن أكثر المكاسب التي خرج بها الجزيرة من المباراة اطمئنان الجهاز الفني على جاهزية كل اللاعبين المدرجين ضمن قائمة الفريق، ومن المقرر أن تشهد المباريات الودية المقبلة تدرجاً في المستوى لتحقيق الاستفادة المطلوبة.