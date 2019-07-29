شكرا لقرائتكم خبر عن بالميراس يهدر نقطتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهدر فريق بالميراس نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم بتعادله مع ضيفه فاسكو دي جاما 1 -1 في المرحلة الثانية عشرة. وتقدم ماروني دا سيلفا بهدف لفاسكو دي جاما في الدقيقة الثانية، ثم تعادل جوستافو سكرابا لبالميراس من ضربة جزاء في الدقيقة 15. ورفع بالميراس رصيده في الصدارة إلى 27 نقطة بفارق نقطة واحدة عن سانتوس الذي لعب، أمس، مع آفاي.

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