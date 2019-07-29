أصابة مدافع فريق الزمالك بارتجاج في المخ

اعلن الجهاز الطبي لفريق كرة القدم لنادي الزمالك، بأنه قد تم نقل اللاعب محمود علاء إلى أحد المستشفيات بعد أن تعرض مدافع الفريق الأول لكرو القدم في نادي الزمالك، لحالة من الارتجاج في المخ نتج عن احتكاكه مع اللاعب رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي مساء اليوم أثناء مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة في الدوري الممتاز، حيث كان الاحتكاك بين اللاعبين بسبب الكرات المشتركة بينها.

وتم إعلان ذلك القرار وفق الموقع الرسمي لنادي الزمالك، كما قد قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك من استبدال اللاعب محمود علاء، نظرا للخوف من أن تتفاقم إصابته ومن باب المحافظة على سلامته، وتم الدفع باللاعب محمود حمدي الونش.