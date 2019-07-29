الزمالك يقرر إقالة الجهاز الفني بقيادة خالد جلال وعرض محمد إبراهيم للبيع

اصدر مجلس إدارة نادي الزمالك قرار يفيد بإقالة الجهاز الفني الحالي بقيادة خالد جلال، بعد أن خسر فريق نادي الزمالك اليوم أمام النادي الأهلي بهدف مقابل لاشي، بالإضافة إلى ضياع الدوري من ايدي نادي الزمالك وحصول نادي الأهلي على درع الدوري الممتاز للموسم الحالي.

حيث قد اعلن رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، من خلال موقع النادي الرسمي، بأنه سوف يتم التعاقد مع مدير فني اجنبي ليقود نادي الزمالك من جديد خلال الموسم الحالي، كما قد أصدرت إدارة النادي عرض اللاعب محمد إبراهيم لاعب خط الوسط للفريق للبيع للفرق الرياضية الأخرى.