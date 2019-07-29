سيد عبد الحفيظ: عدم تسلمنا درع الدوري بعد مباراة القمة لن يقلل من فرحتنا

رضا علي عبر الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، عن سعادتة بالفوز على الزمالك بمبارة القمة 118 و التتويج بببطولة الدورى . وتابع " عبد الحفيظ " خلال مداخلة هاتفية برنامج " الماتش " المذاع عبر فضائية " صدي البلد " هذا الموسم صعب على القلعة الحمراء، الأهلى مقفل الموسم بـ80 نقطة ,و البعض قال الدورى بعيد عن الأهلى عشان الفارق 8 نقاط وفى الأخر الدورى أهلاوى بفارق الـ 8 نقاط .

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