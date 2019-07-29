مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك من الاهلي : سرقة و سحر أسود

رضا علي

قال المستشار " مرتضي منصور " رئيس نادي الزمالك، بعد خسارة مباراة القمة أمام الأهلي ، انها لن لن تمر بشكل طبيعي، واصفا فوزالمارد الأحمر بالسرقة والاستعانة بالسحر الاسود .

وتابع " منصور " خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " الزمالك اليوم " المذاع عبر فضائية المحور : "هذا الدوري مسروق ومباراة القمة مسروقة، لم أرى جماهير الأهلي حزينة بهذا الشكل من قبل، ولكن ذلك لأنهم يعملون أن المباراة سُرقت ,

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مضيفا الأهلي استعان بالسحر الأسود في مباراة القمة، في مباراة صنداونز الشناوي استقبل خمسة أهداف، واليوم يقوم بالتصدي لكل الكرات بشكل غير طبيعي".