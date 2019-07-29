رضا علي قال عمرو أديب خلال برنامجه “الحكاية”، المُذاع عبر فضائية “MBC مصر” : “ماتش أبيض وأسود ملوش لازمة، فتور شديد في المباراة وكرة باهتة ونهاية بايخة للدوري”. وتابع أديب: لكل شخص كان مستغرب من أداء المنتخب في بطولة كأس أمم إفريقيا أكيد عرف الإجابة في مباراة القمة، فيه مشكلة في كرة القدم المصرية ومستوانا بقى ضعيف جدا مقارنة بدوريات العرب وشمال إفريقيا”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو أديب بعد فوز الأهلي بالقمة 118: نهاية بايخه للدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.