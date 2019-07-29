رئيس الزمالك يُعلن عن مفاجأة لشيكابالا..ويوضح موقفه من رحيل النقاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد رئيس نادي الزمالك، أنه لن يسمح برحيل طارق حامد ومحمود علاء عن صفوف الفريق، لافتًا إلى أن فرجاني ساسي سيكون له نفس المصير.

وأشار رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة المحور، إلى أنه يجهز لمفاجأة اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن ناديه لن يتعاقد مع محمد مجدي "أفشة" من بيراميدز.

وقال رئيس الزمالك: "طارق حامد ومحمود علاء لن يرحلا عن الفريق لأنهم رجال ولن نعوضهم، وكذلك فرجاني ساسي باق معنا في الموسم المقبل".

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وأكمل: "لو تعاقدنا مع ظهير أيمن بمستوى عالِ سنسمح برحيل حمدي النقاز، ولو لم نضم بديل له فسيظل معنا في الموسم القادم".

وعن التعاقد مع أفشة، فقال رئيس الزمالك: "لن ينضم لنا أو للأهلي".

واختتم: "لدي مفاجأة لشيكابالا سأعلن عنها يوم الأربعاء المقبل، هو لاعب جيد وشخصية محترمة ولذلك أود مفاجئته".