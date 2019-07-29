النشرة الرياضية..مصر تحصد برونزية مونديال اليد للشباب.. والأهلي يحسم مباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 28 يوليو.

رسميًا.. الزمالك يعلن رحيل جلال ومحمد إبراهيم.. والتعاقد مع مدرب أجنبي

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن إقالة الجهاز الفني الحالي للفريق بقيادة خالد جلال، بعد الخسارة أمام الأهلي وفقدان لقب الدوري المصري.

حارس الزمالك بطل القصة.. الأهلي يذيق الأبيض من نفس الكأس بعد 27 عاما

سجل علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، هدف فريقه في مرمى الزمالك بالقمة 118، في الأسبوع الأخير بمسابقة الدوري.

بالفيديو.. الثامن للتونسي.. معلول يسجل أمام الزمالك

استطاع الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر فريق الأهلي أن يسجل في شباك الزمالك في المباراة التي تجرى على ملعب "برج العرب" ضمن الأسبوع الـ34 من مسابقة الدوري.

إصابة مدافع الزمالك في مواجهة الأهلي

تعرض محمود علاء مدافع نادي الزمالك للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام الأهلي، مساء اليوم الأحد، بختام مباريات الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يقرر إقالة منسق الفريق الأول قبل القمة

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قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، إقالة أيمن حافظ منسق الفريق الأول للكرة، بعد الأزمة التي نشبت مع أمير عزمي المدرب المساعد للفريق.

بعد خطف الدوري.. الأهلي يضرب الزمالك في القمة بهدف ماركة "معلول"

حقق الأهلي فوزًا على نظيره الزمالك، مساء اليوم الأحد، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 34 بالدوري الممتاز.

فرنسا بطلة لمونديال اليد للشباب للمرة الثانية في تاريخها

توج منتخب فرنسا للشباب ببطولة العالم لكرة اليد للمرة الثانية في تاريخه.

رسميًا.. بيراميدز يحصل على خدمات لاعب الإسماعيلي

أعلن نادي بيراميدز تعاقده رسميًا مع طارق طه ظهير أيسر فريق الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

"فيفا" يعلن غياب مصر عن قرعة الدور الأول لتصفيات كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن القرعة الخاصة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، التي تستضيفها القاهرة غدًا الاثنين لن تشهد مشاركة مصر في الدور الأول.

تاريخ جديد.. مصر تحصد برونزية مونديال اليد للشباب

توج المنتخب المصري بالميدالية البرونزية لكأس العالم للشباب تحت 21 عامًا المقامة حاليا في اسبانيا بعد اكتساح نظيره البرتغالي (37-27) في مباراة تحديد المركز الثالث بالمسابقة.