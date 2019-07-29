الزمالك: نحاول إقناع طارق حامد بالبقاء.. وساسي لن يرحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، أنه سيعقد جلسة خلال الفترة المقبلة من أجل تحديد مستقبل لاعب الفريق طارق حامد.

وأضاف المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك في تصريحات عبر شاشة "المحور" في الساعات الأولى من صباح الإثنين :"طارق حامد له رصيد كبير عند الإدارة والجماهير".

وتابع :"أعرف أن طارق حامد يبحث عن مستقبله خاصة أنه وصل لسن الـ30 عامًا، الإدارة تريد الإبقاء على اللاعب وسأحاول إقناعه بالبقاء وتغيير تفكيره حول الرحيل".

وشهدت الفترة الماضية عدة تقارير صحفية ربطت انتقال طارق حامد لصفوف اتحاد جدة السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

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وواصل :"هدفنا واضح لن نستغني عن لاعب أساسي ومن الأعمدة الأساسية للفريق، لابد أن تكون الأولوية للزمالك فقط".

وانتقل نجل رئيس الزمالك للحديث عن مستقبل فرجاني ساسي :"ساسي لن يرحل، كما ذكرت لن نوافق على رحيل أي لاعب من الأعمدة الأساسية".

وأكمل :"إذا وافقنا على رحيل أي لاعب سيكون بعد توفير البديل المناسب، ولن نرغم لاعب على البقاء معنا أو يحاول الرحيل رغمًا عن الإدارة".

جدير بالذكر أن فرجاني ساسي انتقل من صفوف النصر السعودي في الصيف الماضي.